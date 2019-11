Ação gratuita leva crianças com deficiência a sessão de cinema

Sessão exclusiva de cinema é voltada para crianças com algum tipo de deficiência. Foto: Unsplash/@@ewitsoe

Para celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, em 3 de dezembro, a ONG Minha Down é UP promove uma sessão de cinema gratuita para crianças com algum tipo de deficiência. O evento ocorre na quarta-feira, 4, e inclui atendimentos de saúde oferecidos pelos estudantes de enfermagem da Faculdade Anhanguera de Guarulhos. A ação exclusiva tem parceria da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência da prefeitura da cidade.

A iniciativa Cine UP - Um olhar sobre a convivência social através do cinema segue o propósito da organização de incluir pessoas com deficiência no convívio social, combatendo preconceitos e discriminação.

Esse ano, a entidade já promoveu uma corrida voltada à inclusão dos pequenos com síndrome de Down e atividades gratuitas no Dia das Crianças.

Desta vez, o evento no cinema vai oferecer pipoca, suco, algodão doce e pintura facial. Além disso, os participantes poderão aproveitar alguns serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

As vagas para participar da proposta são limitadas a 220 pessoas e é preciso se inscrever entre esta segunda-feira, 25, até sexta-feira, 29, por meio dos telefones (11) 2422-7376 ou 2414-3685.

Serviço

Cine UP

Data: 4 de dezembro de 2019

Horário: a partir das 9h

Local: Shopping Pátio Guarulhos (Avenida Rosa Molina Pannocchia, 331)