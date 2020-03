Ação doará kits de higiene para pessoas em situação de risco; ajude

Lavar as mãos é umas das principais medidas de prevenção ao coronavírus Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Associação Israelita Albert Einstein, que também é responsável pelo Hospital Albert Einstein, está buscando doações para comprar e distribuir 50 mil kits de higiene para pessoas em situação de risco total.

A distribuição será feita nas regiões do Campo Limpo e Vila Andrade, localizados na zona sul de São Paulo. Os kits terão sabonete, escova de dentes e pasta e são distribuídos por agentes comunitários de saúde.

“Em um país com milhões de pessoas vivendo em habitações precárias sem escova de dentes ou compartilhando com mais de uma pessoa, muitas famílias não têm acesso a itens básicos de higiene pessoal e estão mais suscetíveis ao coronavírus”, ressalta o Voluntariado Einstein, grupo da associação que é responsável pela ação.

Uma das principais recomendações para evitar o contágio pelo novo coronavírus é lavar constantemente as mãos com água e sabão ou, não tendo essa opção, higienizar as mãos com álcool em gel.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Cada kit tem o valor de R$ 6 seis reais e as doações podem ser feitas para a seguinte conta:

Sociedade Israelita Albert Einstein

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Banco Safra, código 442

Agência: 0093

C/C: 104529-1

Cuidados para prevenir o coronovírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus