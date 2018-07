Acabaram os spoilers: Twitter lança atualização que silencia palavras por tempo predeterminado

O Twitter lançou hoje nova atualização que amplia a possibilidade de silenciar palavras, frases específicas e até mesmo emojis Foto: REUTERS / Eric Thayer

Quer navegar pelo Twitter e evitar spoilers do seu seriado favorito? Para quem usa a plataforma no Android ou na web, esse problema ficou mais fácil de ser resolvido graças a uma atualização que dá mais liberdade ao usuário para silenciar palavras, frases, hashtags e emojis específicos e tirá-las do seu feed por um tempo pré-determinado.

O Twitter implementou a opção de silenciar usuários como uma forma mais branda de bloqueio pela primeira vez em 2014, mas ela foi considerada ineficiente por só funcionar nas notificações. Em seu perfil oficial, a companhia explicou que a nova atualização é uma resposta às críticas e vai continuar melhorando seu sistema. Eles ainda não anunciaram quando a nova atualização estará disponível para quem usa o Twitter no iOS.

Para usufruir dessa nova atualização, basta clicar no símbolo da engrenagem dentro das notificações, ir em palavras silenciadas e configurar do jeito que você preferir.

Confira abaixo!