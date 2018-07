Abrigo de animais cria 'roupa canguru' para gatos

Abrigo de animais pediu, no Facebook, para que mais pessoas os ajudassem a criar roupas desse tipo Foto: Facebook/ Animal Rescue League of Boston

Um abrigo de animais em Boston, o Animal Rescue League, criou um 'canguru' para gatos, parecido com o que as mães usam para levar seus bebês. A ideia é ajudar felinos selvagens a socializarem aos poucos para que, depois de completarem dez semanas, eles possam ser adotados.

A invenção foi divulgada no Facebook da instituição e, de acordo com eles, é apenas um protótipo. Funciona como um colete com uma parte embaixo, perto da barriga, feita com redes, em que o gato fica deitado.

"Nós temos poucas unidades dessa invenção incrível, então, marque um amigo que você acha que pode fazer um ou dois (ou dez) para doar!", escreveu o abrigo na foto, publicada na rede social.

Nos comentários, eles explicam que os coletes foram feitos por uma mulher, mas sem uma patente. Cada uma das roupas é diferente: alguns são aventais, outros são só de passar pela cabeça. Muitas pessoas ofereceram ajuda pelo Facebook para ajudar o abrigo a desenvolver um padrão e, assim, poder fazer mais roupas que ajudem a socialização dos gatos.