Abominável Homem das Neves: exército da Índia diz ter encontrado 'pegadas do Yeti'

Pegadas que seriam do Yeti, o Abominável Homem das Neves, divulgadas em perfil oficial e verificado do exército indiano. Foto: Indian Army / Handout / AFP

Alpinistas do exército indiano em uma expedição no Nepal encontraram grandes e misteriosas pegadas na neve que acreditaram pertencer ao Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, afirmaram os militares na terça-feira, 30.

Amplamente reconhecido pela comunidade científica como um mito, o Yeti é parte do folclore nepalês, em que se afirma que vive no alto das montanhas do Himalaia.

Em um tuíte acompanhado de fotos, o exército indiano diz ter visto pegadas medindo 81 x 38 cm nas próximidades de um campo perto do monte Makalu em 9 de abril.

"Pela primeira vez, uma equipe de expedição de alpinismo do exército indiano encontrou misteriosas pegadas da besta mítica Yeti", diz um tuíte, sem explicar como uma figura mítica poderia deixar pegadas.

Situado na fronteira entre o Nepal e a China, Makalu está entre as montanhas mais altas do mundo e fica próxima ao Vale de Makalu-Barun, local remoto que também é pesquisado por pessoas em busca do Yeti.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 de abril de 2019

Daniel C. Taylor, que explorou amplamente a área de Makalu-Barun e escreveu um livro sobre o mistério do Yeti, disse que as pegadas eram provavelmente de ursos.

"Se aquela é a pegada de um animal ou um único animal, é do tamanho de um dinossauro", contou à Reuters, acrescentando que repetidas medições das pegadas são necessárias para verificar sua origem.

"É preciso realmente confirmar essas medições do tamanho da pegada para que tenhamos certeza de que não há dinossauros vivendo no vale do Barun."

Histórias de um monstro selvagem que percorre o Himalaia têm circulado pela imaginação dos alpinistas do Nepal desde a década de 1920, fazendo com que muitos, incluindo Edmund Hillary, tenham ido procurar pela criatura.

Em 2008, escaladores japoneses que retornavam de uma montanha ao oeste do Nepal contaram à Reuters que viram pegadas, que acreditavam que seriam do Yeti.

Apesar de carregarem câmeras com lentes de longo alcance, câmeras de vídeo e telescópios, eles não teriam visto ou tirado nenhuma foto da criatura.

Cientistas não encontraram evidências da existência do Yeti até agora. Em 2017, um grupo de pesquisadores internacional estudou múltiplas amostras que seriam do Yeti ao longo da região do Himalaia e concluiram que elas pertenciam a ursos.

Em 2008, dois homens dos Estados Unidos afirmaram ter encontrado os restos de um ser meio homem e meio macaco, o que acabou se revelando ser uma fantasia de gorila.