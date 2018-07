A Polícia Federal está investigando o Aviões do Forró e... a internet não está sabendo lidar

A operação 'For All' deixou todo mundo surpreso. Foto: Reprodução

Na manhã desta terça-feira, 18, a Polícia Federal deflagrou a operação 'For All', que investiga fraudes no imposto de renda envolvendo o grupo Aviões do Forró, que administra a banda homônima e outros grupos do gênero e casas de show. A notícia pegou todos de surpresa e causou as mais diversas reações.

As brincadeiras começaram por conta do nome da operação, que tem a sonoridade parecida com a palavra forró, formando um trocadilho cômico. Além disso, os usuários querem saber: se o Aviões cair, quem assume?

Confira as melhores reações abaixo:

"aviões do forró é alvo da operação lava jato" pic.twitter.com/8lw501GiNI — Lacra Marx (@Laramarx) 18 de outubro de 2016

Imagens inéditas.

desde já sabemos qual objetivo final da operação da pf na banda aviões do forró pic.twitter.com/cOExdjmiJB — v.fm (@valdeniofm) 18 de outubro de 2016

Riquelme, o maior bateirista que você respeita.

Claro que a aviões do forró ta metida el algum crime e ganhando dinheiro com isso senão seria carros populares do forró — tonhe barreta (@tonycodoarreto) 18 de outubro de 2016

Dã, mas é claro!

Banda Aviões do Forró revela verdadeiro nomes das suas 10 músicas mais tocadas depois da operação da Polícia Federal, entenda pic.twitter.com/wj02uADQf8 — B O Y T R I S T E (@SagittariusFeed) 18 de outubro de 2016

Vazaram os nomes das novas músicas.

Parece que o jogo virou, não é mesmo?

A boa do dia é que com essa operação contra o aviões do forró eu aprendi que forró vem de for all — brenda c ♔ (@brendaccarvalho) 18 de outubro de 2016

Operação da PF também é cultura.

Imagens exclusivas da Aviões do Forró sendo abordada pela PF na operação For All pic.twitter.com/dTw0hS5J79 — Mini Pales (@viniciuspales) 18 de outubro de 2016

Exclusivo!

aviões do forró em investigação da PF e o jota quest há anos cometendo crimes lançando músicas e ninguém faz nada — Inácio (@inaacio) 18 de outubro de 2016

Uma prova que o Brasil é o país da Impunidade é que vão prender os Aviões do Forró e o Sambô continua aí solto, espalhando o crime pelo país — LAERTE (@_LZAN) 18 de outubro de 2016

Teve gente que achou injusto.

Mas a questão que fica é: Se o Aviões cair, quem assume? Se o aviões do forró cair quem assume é o #aerotrem do forró — amora (@iCarolIy) 18 de outubro de 2016

se cair aviões do forró, volta frank aguiar ou assume mastruz com leite?https://t.co/nwiyIagfGa — Lopes (@leandrolopes) 18 de outubro de 2016

caiu aviões do forró, pode entrar calcinha preta https://t.co/6aWmOupbfa — macunaima (@sinnersontour) 18 de outubro de 2016

Opções não faltam.