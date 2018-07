A mulher 'bela, recatada, e do lar' vista pelos políticos brasileiros

Quando a gente achava que a repercussão dos comentários resultaria em mais bom senso na hora dos discursos, veio a fala do relator do projeto da terceirização, deputado Laércio Oliveira (SD-SE). Ele disse que a maioria dos trabalhadores do País no setor de asseio e conservação é do sexo feminino porque "ninguém faz limpeza melhor do que a mulher". E não foi só isso. Ao comentar o conceito de home office, disse: "Eu vi um comentário nesta semana que a gente tem de estar preocupado com o trabalhador que vai trabalhar dentro dessa modalidade de contratação, porque precisa entender a mulher dele. Como é a mulher dele? Ela vai ser uma pessoa agradável e trazer um cafezinho de vez em quando ou vai ficar reclamando com ele: 'Acaba esse negócio aí, venha pegar o menino e trocar a roupa do menino? E o cachorro, vai lá caminhar com o cachorro." A assessoria de imprensa do deputado afirmou que ele foi mal interpretado. "O deputado sempre diz que as mulheres são dedicadas e minuciosas no desempenho de todas as atividades. Inclusive, todas as funcionários do gabinete dele em Brasília são mulheres." Leia a nota completa aqui.

Foto: Viola Jr./Câmara dos Deputados