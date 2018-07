A amizade destes bichos vai deixar seu dia mais feliz

Watson, Kiko e Harry são inseparáveis Foto: Instagram/@wat.ki

Esqueça aquele papo de que cães e gatos se odeiam. Até porque Watson e Kiko, estes dois lindos cachorros da raça golden retriever, adoram a companhia de Harry, este gatinho dócil e fofo que vive 'colado' em seus grandes amigos.

E essa relação é registrada por Jenny Medrano, dona dos pets, que consegue clicar seus filhotes em situações bastante inusitadas.

As fotos fazem tanto sucesso nas redes sociais que o perfil deste trio conta com mais de 270 mil seguidores no Instagram.

Confira abaixo alguns momentos fofos da amizade entre Watson, Kiko e Harry:

A calm winter day watching the snow fall from their window while they all warm up each other with their cozy fur. Watson, Kiko and Harry’s bonding moments. #WHPpetproject Uma publicação compartilhada por W a t s o n ✧ K i k o (@wat.ki) em Nov 4, 2017 às 9:20 PDT

I have a silly cat, his name is Harry and I don’t know what I would do without him. Happy #InternationalCatDay Uma publicação compartilhada por W a t s o n ✧ K i k o (@wat.ki) em Out 29, 2017 às 8:55 PDT

Bubble bath's with little Harry! Uma publicação compartilhada por W a t s o n ✧ K i k o (@wat.ki) em Set 22, 2017 às 1:26 PDT

Dreaming ➳☽ Uma publicação compartilhada por W a t s o n ✧ K i k o (@wat.ki) em Set 13, 2017 às 9:28 PDT

Taking seriously the say " Hakuna Matata" ☾ Uma publicação compartilhada por W a t s o n ✧ K i k o (@wat.ki) em Set 7, 2017 às 8:37 PDT

Big spoon little spoon . Uma publicação compartilhada por W a t s o n ✧ K i k o (@wat.ki) em Mar 10, 2016 às 9:09 PST