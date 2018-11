99 promove evento gratuito sobre empreendedorismo feminino em SP

Logotipo da 99. Foto: 99 / Divulgação

Na semana do Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado anualmente em 19 de novembro, o aplicativo de mobilidade urbana 99 promoverá um evento gratuito com palestras e debates voltados ao público feminino na próxima quarta-feira, 14, o WED SP.

Haverá a realização de uma palestra com Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy, aceleradora de negócios conduzidos por mulheres, e, em seguida, um debate com lideranças femininas da 99.

A ação será realizada em parceria com a Women's Environment and Development Organization (WEDO), organização internacional que visa transformar a vida das mulheres por meio do empoderamento e atividades empreendedoras.

O WED SP ocorre na quarta-feira, 14, a partir das 12h, na Casa99, em São Paulo (Rua São Sebastião, 281, Santo Amaro).

Para participar, é necessário fazer sua inscrição clicando neste link.