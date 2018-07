10 provas de que a internet era maravilhosa entre os anos 2000 e 2010

O inigualável Orkut acabou este ano, mas viverá para sempre no coração de quem já usou. Isso porque a rede social tinha atributos que foram enterradas com ela: as mensagens no mural não são iguais aos scraps, inbox não chega nem aos pés de um depoimento *não aceita*, os grupos do Facebook não têm nada a ver com as maravilhosas comunidades e nem o episódio de Black Mirror conseguiu resgatar a avaliação 100% sexy.

Foto: Reprodução