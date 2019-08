Volta às aulas: cinco dicas para organizar o seu canto de estudos

Canto para estudos deve ser lúdico e organizado para ajudar o morador a permanecer por mais horas no ambiente Foto: Pedro Vannuchi

Para muitos, o período das férias já chegou ao fim. E com o volta às aulas, o cantinho de estudos volta a ter a sua devida importância na vida do estudante. Portanto, para transformar as horas de estudo em uma atividade mais prazerosa, e produtiva, é importante pensar na qualidade do espaço destinado aos trabalhos escolares. Principalmente na iluminação e na escolha do mobiliário mais adequado.

Confira nossas dicas para você montar o seu espaço de estudos e voltar à ativa com tudo em cima: