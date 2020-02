A designer de interiores Joia Bergamo, que lança este mês seu curso online de decoração Foto: Roberto Majola

Que tal começar o ano aprendendo a decorar ou aprimorando seus conhecimentos na área? Em época de volta às aulas, o mercado oferece alguns cursos livres, abertos aos interessados, com duração de poucas horas a um mês, voltados tanto quem pretende se reciclar na profissão, quanto para aqueles que pretendem se capacitar para transformar os ambientes da casa por conta própria, sem recorrer a grandes obras. Conheça algumas opções:

Como renovar seu espaço em apenas 30 dias

É o nome do curso online criado pela designer de interiores Joia Bergamo, que pretende oferecer um conteúdo exclusivo sobre decoração. São quinze aulas, com até quinze minutos cada, e os alunos ainda poderão tirar suas dúvidas diretamente com a profissional, que, durante 30 dias, irá interagir com a classe em uma comunidade online.

Alunos durante um dos cursos livres da Belas Artes Foto: Belas Artes

Cenografia: do projeto à produção

Com enfoque especial na cenografia de eventos, o curso visa apresentar a profissionais das áreas de arquitetura e decoração, uma visão abrangente da cenografia, enfocando seus fundamentos, mas também seus aspectos mais amplos, mostrando processos de reflexão, criação e seus desdobramentos até a confecção final e apresentação.

Arquitetura e os sentidos: espaços e conexões emocionais

Dirigido a arquitetos, designers de interior e interessados em ampliar a compreensão e a vivência do espaço arquitetônico, o curso pretende analisar e vivenciar a arquitetura a partir de uma experiência multissensorial. No programa, apresentação de conceitos, além de exercícios de desenvolvimento da consciência dos sentidos corporais.

SERVIÇO:

Como renovar seu espaço em apenas 30 dias

Período de matrícula: abertas

Duração do curso: disponível online a partir de 4/02

Preço: R$ 697,00 - 12 x de R$ 67,91

Site: https://menosemaisjoia.com.br/matriculas

Cenografia: do projeto à produção

Período de matrícula: abertas

Duração do curso: de 16/03 a 20/03, segunda à sexta, das 19 às 23h

Preço: R$ 891

Inscrições: www.belasartes.br/cursoslivres

Arquitetura e os sentidos: espaços e conexões emocionais

Período de matrícula: abertas

Duração do curso: de 25/04 a 23/05, aos sábados, das 10h às 13h

Preço: R$ 595 - 4 X R$ 148,75

Inscrições:www.cursos.faap.br