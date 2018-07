Viver a vida no topo

Ao saltar do elevador no 28.º andar, logo se vê parte do living do apartamento. É que a porta de entrada fica numa parede de vidro transparente. Esse foi um dos toques pessoais de Cecilia Pastore na cobertura onde vive há um ano com o marido e a filha caçula no Alto de Pinheiros.

Para a arquiteta paulistana, morar pertinho do céu guarda uma vantagem grande: "Os ruídos da rua não chegam aqui", explica ela, que aponta o visual incrível da cidade descortinada. Basta olhar através dos janelões que exploram a verticalidade do pé-direito duplo. Não dá também para deixar de citar a vista do pôr-do-sol. "É linda!".

Aquela mulher tem consciência do privilégio de dispor de 570 m² para apenas três pessoas, mais a simpática gata persa Cacilda - um viva à dama do teatro Cacilda Becker. "Curioso é que tem gente que vem aqui e acha tudo simples só porque não vê mármore", comenta, num tom entre o divertido e jocoso.

Cumaru reveste o piso da área social, no primeiro pavimento, composto das salas de estar e jantar, além do home theater - onde a TV está instalada num painel de freijó, sobre a lareira. Os espaços abrem-se tanto para uma pequena varanda quanto para o terraço, onde há uma raia e um jardim vertical. Nesse piso encontram-se ainda a cozinha e o setor de serviços.

Os interiores tendem para o limpo, somando clássicos do design brasileiro a estofados de linhas retas e outras peças internacionais. Estão lá assentos bolados por Joaquim Tenreiro, Sergio Rodrigues e Michel Arnoult. A adoção de tais exemplares, segundo a proprietária, não é fruto da atual onda de valorização das coisas do Brasil. "Sempre gostei deles", diz.

O living, com a cadeira de balanço de Michel Arnoult em primeiro plano, integra-se ao home theater. O volume da lareira é revestido de freijó, mesma madeira das estantes laterais.

Há que se levar em conta, ainda, as telas e fotografias a pontuar os ambientes, algumas reunidas numa prateleira fina, disposta na parede atrás do sofá do estar - jeito bacana e despojado de expor obras. Faz sentido a presença daquelas expressões para a proprietária, amiga das artes.

Cecilia está cada vez mais deixando de lado a arquitetura, embora diga ter clientes fiéis. O motivo é bem bom. Ela, que por diferentes circunstâncias acabou voltando-se mais ao segmento corporativo nos 34 anos de carreira, depois de se formar pelo Mackenzie, agora parece só querer saber de pintar. "Hoje tenho tranquilidade para isso." A arte corresponderia a um exercício experimental de liberdade. "Além disso, é uma manifestação sobre a diversidade e a complexidade do mundo e do momento que se vive."

Cadeiras de Joaquim Tenreiro, do Estúdio Jacarandá, servem as mesas da Staaten na sala de jantar, que se liga à área externa.

A arquiteta de origem italiana viveu a infância numa casa na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, onde agora se localiza a loja Montenapoleone. Hoje, Cecilia pertence a uma tribo particular. É a de uma gente com recursos que prefere boas viagens culturais a grifes como Hermès ou Louis Vuitton. "Trouxe da Guatemala, por exemplo, o tecido que faz as almofadas do sofá."

É como se tudo, ali, tivesse uma historinha. Uma enteada dela comprou em Nova York, sob encomenda, os pendentes de papel-de-arroz, da sala de jantar, criados por Isamu Noguchi. Já a santa entalhada que dá o ar da graça na prateleira junto à TV acompanha há um bom tempo o companheiro de Cecilia.

A raia é revestida com pastilhas Jatobá

Ela tem 57 anos; ele, 71. O quarto dos dois fica no segundo pavimento, onde estão ainda o dormitório da filha e outro, de hóspedes, além do escritório-ateliê, no mezanino. Um único banheiro serve a dupla. "Não foi necessário outro porque temos bastante intimidade", explica a arquiteta, que preferiu fazer, isso sim, closets separados.

A suíte revela uma composição simétrica em torno da cama branca de cabeceira ripada, como a traduzir a busca de equilíbrio perfeito para o ambiente de relax. Os ingredientes são espelhos, telas, abajures e pequenas cômodas que fazem as vezes de criados-mudos.

Uma boa dica

Boa solução para quem tem espaço de sobra na sala é o móvel que embute o sofá com encosto e braços do mesmo tamanho. "Serve como aparador, estante para livros e mesa lateral", diz Cecilia.