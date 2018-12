Vista panorâmica de São Paulo vira o fio condutor de reforma de apartamento na Aclimação

Incorporada ao projeto após o fechamento da varanda, a vista da cidade influenciou o desenho de todos os espaços do apartamento Foto: Renato Navarro

A história desse projeto reproduz um roteiro bem conhecido dos escritórios de arquitetura: primeiro apartamento de um rapaz solteiro, com seus 30 e poucos anos, com quase 40 m², entregue pela construtora no contrapiso. Este, porém, vinha acompanhado de um ingrediente a mais: uma vista tão magnífica da cidade que acabou por influenciar a própria decoração.

Situado no 23º andar de um edifício na Aclimação, para os arquitetos da Triart Arquitetura tudo se resumiu a potencializar as características que o entorno trazia para o apartamento. “A gente investiu em elementos de concreto, uma paleta de cores puxada para o cinza e móveis contemporâneo”, diz André Bacalov, um dos sócios do escritório.

Para integrar a varanda à sala, um banco de concreto ocupa toda a largura do ambiente. Já no quarto, as paredes que o separavam do banho, eliminadas. “Ele não queria tomar banho enclausurado em um box”, conta André que, a pedido do proprietário dotou o box de divisórias de vidro e, por meio de portas de correr, integrou os ambientes. Uma solução que se repetiu na cozinha. “Como a TV ficou na mesma parede, a ideia foi também embuti-la. A gente pensou que não seria agradável assistir TV tendo a visão da cozinha, que, por vezes, poderia estar bagunçada”, explica André.