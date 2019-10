Visite a Casacor Brasília

Casa Finitura por Deborah Pinheiro Arquitetura, um dos ambientes expostos no Casacor Brasília Foto: Edgard César

A Casa da Manchete, projeto que leva a assinatura de Oscar Niemeyer, recebe até amanhã, 22 de outubro, a Casacor Brasília. Com 45 ambientes, elaborados por 69 profissionais, a mostra segue, em suas linhas gerais, a diretriz nacional do evento, Planeta Casa, que convocou profissionais de todo o País a trabalharem a partir do conceito da casa como o universo particular do indivíduo.

Em meio às inspiradoras curvas de Niemeyer, porém, a leitura dos profissionais brasilienses se deslocou para uma ode à vida na cidade e, em escala expandida, em meio ao próprio cerrado. Na montagem dos ambientes, é frequente a inspiração na arquitetura e na arte produzidas na capital federal. Seja por meio da adoção de elementos característicos como brises ou na exposição de esculturas, painéis e fotos.

É na escolha dos materiais porém, que a geografia local se manifesta com mais força. Superfícies rústicas, com destaque para o concreto aparente, se espalham pela maioria dos ambientes, recobrindo de paredes a móveis. A terra, compondo cenários desérticos, tanto dentro, quanto fora da casa, se faz presente em muitos dos revestimentos, assim como a pedra bruta e a palha seca: dois dos hits da atual edição

Confira, na galeria a seguir, alguns dos bons momentos da mostra:

Casacor Brasília

Onde: Casa da Manchete - Setor de Indústrias Gráficas (SIG) Quadra 1, número 975

Quando: até 22 de outubro de 2019, de terça a sexta, das 15h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h

Preço: R$ 54,00 (inteira), R$ 27,00 (meia). Crianças menores de 12 anos não pagam