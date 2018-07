Vestido para o inverno

Dar à casa uma atmosfera acolhedora no inverno é mais simples do que se imagina. Com a ajuda de alguns acessórios estratégicos, ambientes ganham visual renovado e em sintonia com o clima intimista da estação. A pedido do Casa &, as arquitetas Cinthia Liberatori e Carolina Scott Prada, numa manhã chuvosa, rumaram para o apartamento da empresária Graziela Fraccaroli, sócia da marca Maria Florzinha, e o transformaram em um espaço gostoso para os dias mais frios. Durante o processo, a dupla deu dicas e mostrou que não são necessárias mudanças radicais para celebrar a nova estação.

"Os elementos básicos neste caso são mantas e almofadas em tons quentes, além de um novo tapete, mesmo que pequeno", afirma Cinthia. Sobre uma base neutra - paredes e piso de madeira claros, lareira de travertino Navona -, o living recebe acessórios que exploram a textura dos materiais, como a manta de lã feita à mão em trança alta, que veste a poltrona diante da mesa de centro. A almofada chocolate de seda bordada completa o look do móvel. O sofá bege de dois lugares ganhou nova vida com as almofadas marrom e vermelha.

As flores também adquirem papel de destaque na hora de aquecer um ambiente (veja págs. 14 e 15). Basta aplicar o mesmo princípio dos tons quentes e que contrastam com objetos em volta. Bom exemplo da comprovada tese são as alstromérias e minialstromérias laranjas e vermelhas, assim como as orquídeas catleia alaranjadas em vasos de opalina na mesa de centro. Um ramo de tulipas foi instalado na mesa circular, ao lado da escada, e que recebeu um jogo de bule e xícaras para o chá da tarde. Abajures adicionam clima de aconchego com luz indireta, como o modelo Estecco. O toque final nesse ambiente cabe ao pequeno tapete oriental vermelho, sobreposto ao de sisal com bordas.

Na ampla sala de TV, os mesmos recursos foram aplicados pela dupla, e o sofá e a chaise longue com tecido de sarja peletizada ganharam, respectivamente, almofada azul e marfim com arabescos sobre cobertor xadrez e almofada de lã em trança alta. "Para quem quiser trocar a capa do sofá, recomendo um tom mais escuro ou um cinza brilhante", sugere Carolina. Na mesa lateral, velas e vaso com copos-de-leite alaranjados iluminam o espaço. O ambiente tem ainda uma mesa de madeira de demolição (Depósito Santa Fé). Para a produção invernal, foi vestida com uma tapeçaria vermelha, que serve de fundo para queijos, pães e vinhos, além de um vaso de resina com orquídea Cherry Baby. "Adorei. O apartamento ficou perfeito para os dias mais frios", elogia a proprietária.