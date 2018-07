Vencedor na categoria 'Meu Sonho de Sala' no Prêmio CASA 2017

A arquiteta Patricia Hagobian projetou o ambiente vencedor desta categoria, uma das mais disputadas do prêmio Foto: Zeca Wittner/Estadão

Categoria das mais concorridas, com participantes do primeiro ao quarto lugar disputando palmo a palmo as colocações, o prêmio para Meu Sonho de Sala foi entregue à arquiteta Patricia Hagobian, com seu Lounge dos Amigos. Um espaço que traz três ambientes delimitados por biombos, que cumprem bem sua função de demarcar áreas sem, no entanto, comprometer a sensação de amplitude que se desfruta no ambiente.

“Fiquei, de fato, muito agradecida. Primeiro por ser a primeira edição do prêmio. Depois, por ser um resultado vindo do público”, afirma ela. “Acho que a possibilidade de exercer diversas atividades no espaço deve ter contado pontos. O ambiente é adequado tanto para quem gosta de receber os amigos e familiares em casa, na sala ou ao redor do bar; ou simplesmente não abre mão de relaxar na companhia de um bom livro”, diz.