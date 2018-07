Vencedor na categoria 'Meu Sonho de Jardim' no Prêmio CASA 2017

A arquiteta Sandra Moura foi a grande vencedora desta categoria com o jardim do Estúdio do Artista Foto: Zeca Wittner/Estadão

Sob qualquer ângulo que se olhe, trata-se de um jardim vertical. Mesmo que pouco afeito à ideia que comumente se tem de um, esbanjando tropicalidade e exuberância. Formado por vasos de cactos, distribuídos em uma estante de ferro oxidado, o Jardim do Estúdio do Artista, criado pela arquiteta Sandra Moura, é deliberadamente seco e árido. Mas, ainda assim, foi um dos ambientes mais votados pelo público no site do Casa.

“Essa escolha dá bem a dimensão do olhar do visitante Casacor, via de regra, mais interessado na aplicação do que ele vê na mostra. Em situações com as quais ele se identifique, como decorar sua pequena varanda, por exemplo”, afirma a superintendente de Casacor, Lívia Pedreira. Segundo ela, não surpreende, portanto, que o pequeno espaço tenha sido consagrado pelo voto público, mesmo competindo com pesos pesados do paisagismo nacional.

Concebido como uma homenagem ao artista plástico paraibano José Rufino, o jardim imaginado por Sandra combina plantas raras, rochas e estruturas metálicas, conduzindo a uma composição artística da área externa. Nas palavras da arquiteta, uma quase casa fora de casa.

“Estou muito feliz em receber o Prêmio CASA na categoria Meu Sonho de Jardim. Pelo reconhecimento profissional que ele assinala, mas também por colocar em evidência elementos da minha região, da minha cultura, que imprimi a este trabalho. Sou extremamente grata ao público”, afirmou Sandra, durante a cerimônia de entrega do prêmio.