Veja qual tipo de suculenta mais combina com a sua casa

Por serem de fácil cuidado, as suculentas se tornaram as favoritas para encher a casa com muito verde Foto: Pinterest/Casa&Diseño

Por morarem distantes da natureza, muitas pessoas têm tomado o impulso de encher a casa de plantas. O empecilho, no entanto, é que costuma faltar tempo e tato para a jardinagem, – o que justamente faz com que as suculentas sejam um sucesso de popularidade. Com folhas gordinhas, elas são famosas não só pela beleza, mas também por serem consideradas de fácil cultivo, já que armazenam bastante água e permitem que a planta sobreviva a vários dias sem rega.

Frequentemente confundidas com os cactos, é importante destacar que embora todo cacto seja uma suculenta, nem toda suculenta é um cacto. Isso porque a Cactaceae é só uma entre as nove famílias de suculentas existentes, – sendo que cada uma delas conta com até 1.600 espécies diferentes.

Para o designer de interiores Bruno Carvalho, por mais que sempre tenham sido uma opção, de dois anos para cá, “as suculentas estouraram e viraram as queridinhas de todo mundo”. Isso se deve, além das próprias características da planta, a um movimento recente de trazer a natureza para dentro de casa de maneira descomplicada. Para o designer, “a suculenta é uma planta que se adaptou ao ideal de vida do mundo moderno”.

Além de enfeitarem a casa em vasos de tamanhos variados, as suculentas são muito utilizadas em terrários e na decoração de festas, inclusive como forma de presentear convidados. Como a planta tem cerca de 20 mil espécies catalogadas em todo o mundo, selecionamos os principais tipos de suculentas que mais podem combinar com a sua casa: