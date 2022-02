Veja como banheiro pequeno pode fazer parte da decoração da casa

Vantagem do vidro: para quem mora sozinho ou dispõe de uma suíte, pode-se conseguir mais visão do ambiente Foto: Reprodução Pinterest

Quando a área é reduzida – e, além disso, um único ambiente é utilizado por toda a família e eventuais visitantes –, conciliar estilo e funcionalidade no projeto do banheiro doméstico se torna um verdadeiro desafio. Ainda assim, entre erros que devem ser evitados, e pequenos truques capazes de fazer “render” o espaço, é sempre possível encontrar uma solução prática e atraente, que em nada deixa a desejar em relação às demais dependências da casa. Tudo é uma questão de planejamento.

Uma coisa, porém, parece certa. Mais que em qualquer outro ambiente, nos banheiros pequenos, o aproveitamento das paredes se torna um item essencial. “Visando o máximo aproveitamento, dotamos a parede central de um espelho bem grande e, para sugerir um espaço maior, de um nicho para xampu e condicionador, para não ocupar espaço dentro do box. Em projetos desse tipo, cada centímetro conta”, explica a arquiteta Fernanda Morais, da Très Arquitetura, (tresarqui.com.br).

“Utilizei rosa e branco, porque era para uma menininha pequena, de 3 anos, que adorava cor-de-rosa. Como tonalidades claras ajudam a fazer com que o banheiro pareça mais amplo, optei por revestir a superfície com uma cerâmica sextavada bem suave”, destaca a arquiteta Mariana Maram (@marianammaram) que, além do efeito estético, explorou a área da parede para ampliar a área de armazenamento no ambiente. “Pensei em um armário superior com nichos para conter os itens de higiene da criança.”

Para o posicionamento de espelhos, visando sugerir ampliação de espaço. Para a fixação de louças sanitárias e, em toda e qualquer situação, um grande pano de fundo, pronto para ser revestido com os mais diversos materiais, para proporcionar as mais variadas sensações. Em síntese, qualquer projeto bem-sucedido de banheiro passa pelo desenho de uma ou mais paredes no ambiente. Para saber como, confira o roteiro, com 10 dicas de como melhor aproveitá-las.

PAREDES BRANCO TOTAL

Para quem não quer correr maiores riscos, ou não pretende romper demais com o estilo da casa, criar um banheiro todo branco, o que, além das paredes, inclui o revestimento do piso e do teto, é sempre a melhor opção. Atemporal, a solução ganha ainda maior suavidade quando acompanhada de box para chuveiro de vidro transparente, armários hiper minimalistas, alvos ou ainda de madeira clara, remetendo ao design nórdico.

Banheiro infantil com estantes abertas, em projeto de Mariana Maram Foto: Renato Navarro

PAREDES COM COR

Já optar por uma cor para identificar a área como “independente” do restante da decoração da casa é a escolha ideal para conferir personalidade própria ao banheiro, seja em única parede ou em todo o ambiente. Considerando, claro, que como em qualquer área reduzida, é aconselhável evitar o uso de tonalidades muito escuras e, de preferência, optar por um único tom, mais claro e vibrante, que pode vir acompanhado de acessórios trabalhados nas suas nuances ou tons complementares.

PAREDES BICOLORES

Antiga técnica de revestimento, a meia parede pintada está sendo resgatada nos variados ambientes e o banheiro não foge à regra. A forma mais usual de pintar é a horizontal. Geralmente, a tinta é aplicada sobre uma parede branca, sendo que metade permanece na cor original e a outra recebe a cor. Além de econômica, a pintura em meia parede é ótima para sugerir amplitude. Lavável e antimofo, vale ressaltar apenas a importância de empregar apenas tinta acrílica para recobrir o ambiente.

Paredes texturizadas por porcelanato, no banheiro projeto por Paula Neder Foto: André Nazareh

PAREDES TEXTURIZADAS

Mármores e granitos, nacionais ou estrangeiros. Cerâmicas com visual que vai do fosco ao ultra polido. Metais como alumínio e ouro, com acabamento de alto-brilho. A indústria cerâmica, especialmente no segmento de porcelanatos, dotou o mercado de uma variedade imensa de produtos, capazes de imprimir a textura que você desejar para uma, ou mais, paredes do seu banheiro. Bastante próximo do material original, o efeito surpreende. Assim como os preços, incomparavelmente menores.

PAREDES ESPELHADAS

Quando falamos nas vantagens das paredes espelhadas, imediatamente pensamos no efeito óptico de ampliação visual. Grande aliado na decoração de apartamentos pequenos, o recurso é particularmente válido nos banheiros, onde também para finalidades estéticas, os espelhos são mais do que bem-vindos. E onde, uma simples parede espelhada, estrategicamente posicionada, já é capaz de sugerir que um ambiente pareça bem maior do que de fato é.

PAREDE ILUSTRADA

Para os mais ousados, escolher uma parede como ponto de partida na criação de um cenário relaxante, paradisíaco ou mesmo lúdico é sempre possível. Para tanto, o mercado já disponibiliza cerâmicas decorativas ou mesmo papéis de parede em materiais resistentes, como o vinil ou o PVC, resistentes à água e à umidade. Mais indicada para receber o revestimento, a parede que contém o lavatório, pode ser revestida em sua totalidade, ou a partir da altura da cuba.

Armários espelhados em toda parede do banheiro no projeto de Barbara Dundes Foto: Marco Antonio

PAREDE DE VIDRO

Por certo não é a solução mais indicada para uma residência familiar ou com banheiro único. Mas para quem mora sozinho – como muitos dos habitantes dos estúdios de hoje – ou dispõe de uma suíte, a ideia de abrir o ambiente para fora merece ser considerada. Além de sensual, o recurso amplia as condições de iluminação, deixando passar a luz natural quando o ambiente não dispõe de janelas. Como única recomendação é essencial preservar a privacidade da área onde as louças sanitárias estão instaladas.

PAREDES COMO O PISO

Um efeito “caixa”, muito contemporâneo, pode ser obtido quando as paredes são revestidas, sem interrupção, com o mesmo material que reveste o piso do banheiro. Hoje é grande a oferta de produtos impermeáveis, que podem revestir, indistintamente, as duas superfícies, como resinas e placas de porcelanato. A solução é particularmente indicada em propostas minimalistas, que colocam em destaque os metais sanitários e nas quais o equipamento do ambiente se resume ao vaso, cuba e chuveiro.

PAREDE COM ARMÁRIOS

Por mais subjetivo que pareça, a sensação de estar em um banheiro mais amplo passa também por um ambiente organizado. Como são muitos os produtos necessários à higiene pessoal, aos cuidados de beleza e, não raro à maquiagem, dispor de armários fixos nas paredes, abertos ou fechados, nunca é demais. Além de aramados e peças avulsas, para personalizar o seu banheiro, considere a possibilidade de contar com móveis planejados na montagem do espaço.

PAREDES COM LOUÇAS

As louças sanitárias suspensas, em geral menores que o padrão, são perfeitas para os mini banheiros, uma vez que elas não interrompem a percepção do revestimento do piso. Seguras, desde que respeitadas as especificações dos fabricantes para instalação, elas não oferecem nenhum risco de utilização. Antes da compra, porém, é essencial verificar se a parede na qual as peças serão fixadas é suficientemente sólida e espessa.