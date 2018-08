Veja 14 peças com design exclusivo que estão em promoção

Cadeira balanço de corda náutica com haste, de R$ 4.780 por R$ 2.868, na Isto é Brasil Foto: ISTO É BRASIL

Para alegria dos apreciadores do design, peças com alto valor de mercado também costumam frequentar as promoções de janeiro. Fique atento e agarre a sua.

Veja também:

++ Conheça as peças de qualidade e desenho atemporal em liquidação

++ Confira alguns produtos para quem quer dar vida nova ao ambientes

++ Vai construir ou reformar? Confira 11 produtos em liquidação