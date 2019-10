Varanda urbana

A varanda e seus três setores: refeições, bar e estar. A televisão pode ser visualizada de qualquer um deles Foto: Carmem Mouro/Arquitetura de Exteriores e Paisagismo

Uma varanda para ficar à vontade, mas com uma pegada funcional e urbana. Assim é este projeto, desenvolvido pela arquiteta Carmem Mouro para nossa leitora, que esta em vias de concluir a reforma de seu apartamento. E você? Tem dúvidas de como decorar sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

A arquiteta e paisagista Carmem Mouro Foto: Ari Kaye

PERGUNTA

Olá equipe do Casa! Eu e meu marido estamos concluindo a decoração de nosso apartamento. A varanda foi a parte que deixamos por último. Nossa sala é toda branca, com poucos móveis e liga à ela apenas por uma porta. Queremos vegetação, ficar à vontade, mas nada muito rústico ou natural. Curtimos algo mais urbano e funcional. O pé-direito é de 2,80 m e o fechamento lateral é todo de vidro. Gostaria de receber a sugestão de vocês principalmente em relação a materiais, móveis mais indicados e acabamentos. Será que conseguimos? Agradeço desde já.

Natascha Carvalho

São Paulo - SP

RESPOSTA

Vista aérea da varanda, tendo, ao fundo, a cozinha, que se liga ao ambiente por meio de uma porta basculante Foto: Carmem Mouro/Arquitetura de Exteriores e Paisagismo

Olá Natascha! Pela sua descrição, pude ver que vocês procuram uma área social com estilo mais clean. Mesmo com a pouca ligação visual com a sala, a decoração no mesmo estilo dará uma sensação de unidade entre as duas áreas. Dessa forma, começo por sugerir um sofá. A ideia de poder usar parte do móvel, ora como mesa de apoio, ora como banco, amplia as possibilidades de disposição. Ou seja, as pessoas podem se concentrar apenas no sofá, ou na mesa, usando o banco do sofá.

Em espaços menores, como o seu, é conveniente que as paredes não tenham pequenos dentes, por isso, recomendo o preencher a parede em que a televisão está fixada, para obter um visual mais uniforme. Dentro dessa mesma ideia, coloquei jardineiras nas laterais dessa parede para sugerir continuidade.

Por fim, na área da cozinha, recomendo armários brancos embaixo de todas as bancadas, assim como gaveteiros e prateleiras. Indicamos que a churrasqueira seja revestida de porcelanato na cor branca e que, acima da porta basculante, seja colocada uma estante com plantas e objetos decorativos.