Vantagens potenciais

A varanda original do apartamento foi incorporada ao estar Foto: Evelyn Muller / Divulgação

Quando o arquiteto Felipe Hsu comprou este imóvel de 110 m² em Pinheiros ele já sabia que teria de lançar mão de uma boa reforma para que tudo ficasse do jeito que queria. Segmentado demais, o imóvel não tinha os ambientes dos tamanhos e disposição adequados para o uso que o arquiteto queria fazer deles, mas o pé-direito, bastante alto, e a vista da cidade eram o incentivo perfeito para fazer dali seu novo lar.

A obra começou derrubando quase todas as paredes de alvenaria e deu espaço para ambientes maiores e integrados. Antes da reforma, por exemplo, a planta contava com três quartos, pequenos demais, que foram transformados em uma suíte. Um dos pontos de partida do projeto também foi pensar um lugar de destaque para uma grande estante para guardar a coleção de livros do arquiteto. “Projetei o móvel feito em serralheria, para que ele tenha uma estrutura forte. Para alcançar o topo, uso uma escada que encaixa na última prateleira”, diz Hsu, do escritório que leva seu nome.

Já que o apartamento tem ambientes estreitos, a escolha dos revestimentos foi muito bem pensada antes de o projeto sair do papel. “Queria um fundo branco, para dar a sensação de que os ambientes são maiores, mas, para essa escolha não ser monótona, apostei em diferentes texturas”, explica o arquiteto.

Na sala e no quarto os tijolos da parede descascada foram pintados de branco e recebem iluminação direta para que sua textura seja ressaltada. Na cozinha, outra versão de tijolos brancos, mas dessa vez polidos, de cerâmica. O piso de madeira que contrasta com as paredes brancas foi instalado em todo o apartamento, apenas o banheiro ganhou marmoglass branco. “A escolha da madeira em tudo não apenas esquenta o apartamento como também une visualmente os espaços. Em uma planta estreita considero esse recurso interessante”, comenta.

A cozinha e a área de serviço dividem a mesma bancada, e uma pequena mesa de apoio serve para refeições rápidas. A decoração do estar, pensada para ser minimalista, valoriza a vista da cidade. “O fim da obra coincidiu com o fim da reforma de uma poltrona Jangada que achei bastante acabada em uma venda do tipo ‘família vende tudo’. Era meu sonho ter uma e veio junto com o apartamento”, conta Hsu. A peça, especial, foi acomodada ao lado de sua nova estante de livros.