Vanguarda domina a Tent

Com apenas três anos de existência, a Tent já pode ser considerada a mais vanguardista entre as grandes mostras deste festival londrino. Tendo como sede os pavilhões de uma cervejaria desativada em Brick Lane, no coração do East Side, nela se pode encontrar um pouco de tudo e para todos os gostos: de coleções vintage a móveis experimentais.

ARTE GRÁFICA

A simplicidade é quase uma obsessão para grande parte dos jovens designers britânicos. Caso de Ryan Sorrell e dos criadores do Boex e do Group. Versados em design gráfico e hábeis no domínio das linguagens digitais, o resultado não poderia ser outro: móveis de visual gráfico, em tudo básicos, mas engenhosos em sua formulação. Caso da mesa Clamped,com pés capazes de se adaptar a diversos tamanhos de tampos; do banco Boex, com estrutura de metal, e da Library Chair, cadeira reversível em estante, da dupla Jeremy Schotte and Richard Wells, do Group.

OUT OF THE BOX

Imagine um cenário doméstico deliciosamente desproporcional, ilimitado, lúdico, povoado por móveis desenhados por crianças. Pura viagem? Não no caso dos jovens coreanos Bokyung Lee e Jangyhun Shin, do grupo Iwashin. Um dos destaques da Tent 2009, com uma irreverente coleção que procurava reproduzir de forma fiel móveis apenas esboçados pelos pequenos. O universo cartoon foi revisitado também por Trevor Vaugh e Nic Shannon, com sua estante-quadro, móvel que pode ser permanentemente redesenhado, e ainda em Bagalight, luminária-manifesto do estúdio Liqui.

COUNTRY URBANO

Para um grupo de designers em exposição na Tent, o universo campestre não parece ser algo distante, idealizado, restrito ao sossego das casas de campo. Ao contrário. Para eles, a beleza de um móvel não se define apenas pela sua aparência, mas também pelo seu processo de produção. Assim pensam, por exemplo, os jovens do grupo Ercol, designers capazes de resgatar a força e a expressão da madeira e de suas manufaturas tradicionais. E ainda Sarah Richards, que reconstrói móveis a partir de peças descartadas, sobretudo restos de tecidos, tapeçaria e componentes torneados.

OS DIGITALISTAS

O universo digital, com seus programas em constante aperfeiçoamento, atua como um poderoso polo de atração para designers de todas as latitudes – do coreano Jeongwon Ji, com sua luminária articulável Legged Light, ao inglês Lee Walsh, que reproduz padrões tradicionalmente empregados em cestaria, na construção de mesas, de metal, no caso cortadas a laser. Procedimento high tech adotado também por Ben Huggins, do estúdio New British Made, em Together: cadeira de balanço que parece ter saído diretamente das telas para o mundo real.

FOTOS | 1. Do grupo coreano Iwashin,móveis da série Drawing, que reproduzem desenhos infantis. 2. A exposição de design art The Revivalists, sob a curadoria de Max Fraser, o armário Mam, em metal com incrustações de resina, do grupo Based Upon. 3. Cane, mesa para laptop, do designer inglês Lee Walsh. 4. Armário da série Carpetry, de madeira, revestido com carpete, do designer inglês Lee Bloom