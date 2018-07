Úteis e também bonitos

De almofadas com capa de ponto casinha-de-abelha a garrafas para leite ou água e cozedor de legumes em silicone. Peças que tornam mais gostoso o dia-a-dia em casa 1. A Coleção Gift 2007 da Oxford reúne os produtos mais sofisticados da marca, como a nova decoração Vintage no modelo Loop (peças com formato oval). Na Biagallo, o conjunto de 42 peças sai por R$ 868 2. Espátula para bolo, da Helvetia House, por R$ 65 3. Da Dkza, o novo cozedor de vegetais de silicone, que resiste a 340°C, tem inúmeras vantagens - além do design diferenciado, não risca as panelas, economiza espaço no armário e se ajusta a panelas de tamanho pequeno e médio. Disponível em várias cores, custa R$ 84 4. Lançamento da L?Occitane, a Linha Flor de Cerejeira com talco perfumado (R$ 129, edição limitada), perfume sólido (R$ 39), gel de ducha e espuma de banho (R$ 54), Eau de Bienvenue (R$ 129) e borrifador para aromatizador de ambientes (R$ 46) 5. A loja Rendas e Fricotes, que completa 30 anos, lança a linha de almofadas com bordado ponto casa-de-abelha. Preço de cada almofada: R$ 160 6. Da marca Invicta, Linha Gourmet para água, leite ou café. As garrafas têm capacidade para 1,8 litro e preço médio de R$ 50