Uso do ocre renova fachada

Para rejuvenescer a fachada da casa, as paredes externas foram inteiramente repintadas com cores em tons médios de ocre. No caixilho ao lado da porta, uma jardineira foi criada, garantindo um toque natural, enquanto o piso da entrada ganhou lajotões também em tom de bege. A fim de conferir mais harmonia ao espaço, o projeto previu revestimento de pedra mineira nos muros e na jardineira. Veja a estimativa de custo da obra de restauração da fachada com projeto e orçamento de Fábio Kawano.