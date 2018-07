Universo paralelo

Detalhes do Palazzo Serbelloni, uma das mostras da Semana de Design de Milão 2017 Foto: Tom Mannion/Semana de Design de Milão

Uma locação emblemática sedia até domingo uma das mais concorridas mostras da Semana de Design de Milão 2017. Trata-se do Palazzo Serbelloni, residência de Napoleão Bonaparte e Josephine por três meses em Milão, que se tornou palco de mais uma peerformance do atual enfant terrible do design, o espanhol Jaime Hayon, que assina a mostra Stone Age Folk.

Mais que uma instalação, uma autêntica invasão do designer sobre o espaço histórico milanês, criando um mundo de fantasia feito de diferentes cores e formas, inspirado no ambiente natural, no reino animal e no folclore de culturas de todo díspares: de mitos húngaros a influências tribais africanas.

Todo um arsenal de referências empregado pelo designer para dar vida a objetos tão inusitados como máscaras tribais, faces de palhaços e carrosséis lúdicos. Mas, igualmente, a móveis e luminárias. Todos feitos de Caesarstone: uma resina sintetizada a partir do quartzo, empregada na confecção de superfícies rígidas, mas que desta vez surgiu apresentada de maneira radicalmente nova.

"Por meio deste trabalho procurei levar o produto Caesarstone a um outro nível de compreensão. Queria utilizar a superfície de quartzo dentro de um contexto mais artístico. Enfim, queria provar que seria possível construir algo incrível com Caesarstone", afirmou o designer, incluído pela revista Wallpaper como um dos criadores mais influentes da década.