Uma varanda para chamar de sua

O arquiteto Otto Felix Foto: Estúdio Otto Felix/Divulgação

Foi a varanda o ambiente que motivou a compra do apartamento. Depois vieram muitas ideias que culminaram com a reforma de uma geladeira antiga, que ganhou tonalidade laranja. Só faltava mesmo um projeto para o ambiente, tarefa encomendada ao arquiteto Otto Felix. Tem também alguma dúvida de decoração em algum ambiente de sua casa? Mande sua solicitação para meuprojetonocasa@esatadao.com.

PERGUNTA

Caros, boa noite! Eu e meu marido compramos nosso apartamento há um ano. O que nos encantou nele e foi decisivo para tomarmos a decisão foi a varanda. No entanto, por incrível que pareça, esta é justamente a área onde ainda não fizemos nada. Todo dia olho para ela e fico tendo ideias e mais ideias, mas tenho receio de errar na parte que considero a mais legal do imóvel. Por isso, gostaria de uma sugestão para decorá-la. Eu sempre morei em casa então sinto muita falta de verde. Adoro plantas. Adoramos receber amigos e a varanda é o local onde isso mais acontece. Temos uma churrasqueira e colocamos a mesa de jantar lá, mas não sabemos como conciliá-las. Parece que as coisas ficam um pouco entulhadas. Nos agrada o estilo retrô. Mandamos reformar uma geladeira antiga e estamos ansiosos para colocá-la na varanda. A cor da peça será laranja. Enfim, temos muitas ideias, mas não conseguimos decorar a parte que mais gostamos de nosso apartamento. Seria muito bacana contar com o Casa!

Bruna Meller Scardoa

Chácara Inglesa, São Paulo

A planta do projeto executado por Otto Felix Foto: Estúdio Otto Felix/Divulgação

RESPOSTA

Oi Bruna, iniciamos o projeto pela geladeira, por ser um objeto grande que merece ocupar um lugar de destaque. Fizemos um banco de tijolinho em formato de arquibancada. Ele organiza seus vasos e pelo desnível preenche o espaço. Sugiro vasos cerâmicos, um diferente do outro, para imprimir movimento à varanda. Para a churrasqueira, fizemos um armário falso que esconde a coifa e criamos um outro sobre a pia. A bancada, também de tijolinho, foi pensada para dar suporte à churrasqueira e guardar os bancos brancos. Gostamos de trabalhar a composição do espaço sempre em equilíbrio, por isso os tijolinhos entram no mesmo tom da geladeira. Finalmente, sugerimos algumas prateleiras de tubo preto para receber seus vasos de tempero, todos de cerâmica natural.

Um banco de alvenaria tipo arquibancada divide os dois setores da varanda Foto: Estúdio Otto Felix/Divulgação