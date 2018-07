Uma parede cheia de vida

Luminária com efeito escultórico e prateleira ocupando a quase totalidade da parede Foto: ADRIANO FERNANDES

Tudo, ou quase, na sala de nossa leitora a agradava. Com exceção da enorme parede, que ela não tinha ideia de como decorar. Até ter sua carta selecionada pelos arquitetos Moacir Junior e Salvio Junior, que aceitaram o desafio de imprimir uma nova vibração ao ambiente. E você tem alguma dúvida de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

PERGUNTA

Prezados, moro em um sobrado situado no Jardim São Paulo. Resolvi recorrer a vocês por causa da parede da minha sala. Ela mede 4,75m por 2,4 m e está muito sem graça. Acho ela muito grande e não sei como decorá-la. Se com uma tela, uma escultura, com vários quadros pequenos, com papel de parede. Enfim, não sei o que fazer para trazer vida a essa parte de casa. Detalhe importante: a parede em questão é feita de drywall. Fico na torcida para ser escolhida.

Sandra Bertassi

São Paulo - SP

Para equilibrar a composição, abajur foi posicionado na outra extermidade do sofá Foto: ADRIANO FERNANDES

RESPOSTA

Sandra, você possui uma parede com dimensões bastante favoráveis. Seu sofá ocupa muito volume na sala, e, desta forma, precisamos de elementos que equilibrem a composição. Por isso, propomos como fundo a colocação de um papel de parede tipo espinha de peixe, em um tom médio acinzentado, não muito claro. O papel quebrará a monotonia do plano e dará movimento. Sobre ele, sugerimos a instalação de prateleiras com acabamento amadeirado, nas quais você pode dispor quadros, esculturas, porta-retratos, livros e vasos de plantas, que humanizam e dão vida a qualquer ambiente. Ao lado das prateleiras, propomos uma arandela articulável maior, que se destaque na decoração. Será o único ponto elétrico que você deverá providenciar. Uma observação: preste muita atenção no nível da cúpula da arandela, para ficar numa altura legal. Uma peça de mobiliário super versátil, que nos últimos tempos virou objeto de desejo de nossos clientes, é a mesa lateral. Sugerimos duas delas sobrepostas na altura do assento do sofá.

Recomendamos ainda a troca da luminária central por um modelo mais próximo ao teto, com lâmpadas direcionáveis. Um grande tapete e uma mesa de centro triangular, sem quinas, para facilitar a circulação, arremata a decoração. Esperamos que você goste e que possa curtir muitos momentos alegres na sua nova sala.