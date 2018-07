Uma página em branco

Para Kevin Singer e François Richard, a predileção americana por reformar uma casa inteira o mais rapidamente possível é intrigante. E mal concebida. Singer, que é canadense, e Richard, francês, preferem a atitude oposta. A alegria de transformar casas velhas e abandonadas, como fizeram repetidamente em seus 25 anos juntos, é, para eles, a conjuração e reflexão sobre várias opções criativas, matéria de devaneios. A passagem do tempo é um elemento crucial do projeto.

Assim, eles cozinharam em fogo brando um apartamento art nouveau em Paris e uma casa de pedra na região da Borgonha. Sua transformação mais recente, há 16 anos em andamento e a um custo de US$ 400 mil (cerca de R$ 902 mil)até agora, estava em ruínas quando eles a adquiriram por US$ 125 mil (R$ 282 mil) em 1998 - uma casa de 250 anos com alguns anexos na região de Gers, no sudoeste da França, onde Richard, de 60 anos, cresceu.

Ninguém vivera lá por 50 anos, de modo que era a página em branco ideal. As oliveiras e figueiras maduras eram um bônus adicional. “Ninguém queria esse lugar, mas nós o amamos porque ele tinha uma coisa sólida e nobre sem ser exageradamente pretensioso”, disse Singer, de 50 anos.

Conforme o tempo que tinham, viajavam de Paris, onde estavam vivendo, e trabalhavam na restauração da propriedade. “Ficamos mais felizes quando estamos fazendo alguma coisa juntos”, disse Singer, um consultor internacional de marcas. Em Gers, ele criou a dúzia de jardins diferentes, enquanto Richard concentra seus esforços em uma das duas cozinhas, preparando tortas de frutas de massa fina no verão.

Em Paris, Richard foi um cirurgião plástico especialista em orelha, nariz e garganta que com frequência tentava dissuadir seus pacientes de fazer plásticas de rosto e nariz, assegurando-lhes o quão belos já eram. “Gosto que as pessoas envelheçam de maneira natural, no rosto e no cérebro”, disse.

Quando o trabalho de Singer e o desejo dos dois de ter um filho via barriga de aluguel os compeliu a se mudarem para os Estados Unidos em 2012 (a prática é ilegal na França), Richard aproveitou para tentar algo novo. Agora, ele tem um estúdio de arte no Brooklyn e suas pinturas estão penduradas no apartamento do casal em Manhattan, acima do berço de seu filho de 2 anos, Joachim, e nas velhas paredes de pedra da propriedade na França.

Dada a inesgotável curiosidade e energia de Joachim, não tem havido muito progresso na propriedade ultimamente. E há uma outra distração no horizonte: o casal adquiriu uma casa abandonada do século 10 na costa da Tunísia. Mas, por enquanto, disse Singer, eles decidiram “deixá-la dormir”.

Isso não significa que eles não possam começar a pensar nela, porém. Como ele gosta de dizer: “Quando tudo está pronto e perfeito, o que sobra para você sonhar?”

