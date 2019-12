Uma mesa de Natal que é quase um jardim

Luzes, cores e texturas. Foque nos detalhes e use o que você tiver em casa para montar a sua Foto: Zeca Wittner

Para quem se preocupa com decoração, e adora receber a família e os amigos, os dias que antecedem o Natal costumam ser agitados. Além de sair à caça dos presentes, é chegada a hora de arrumar a casa. É o momento de colocar a guirlanda na porta, espalhar enfeites por todos os cantos e, claro, montar a tão aguardada árvore. Isso, sem esquecer de planejar a mesa para a ceia.

Amelinha Amaro, proprietária da loja Divino Espaço Foto: Zeca Wittner

Para facilitar, a decoradora Amelinha Amaro deu dicas para criar a mesa perfeita e com muito verde. Para isso, basta abrir espaço na agenda, visitar a quitanda ou o supermercado mais próximos e arregaçar as mangas. Com criatividade e instrumentos simples, de uso corriqueiro, é possível transformar frutas, folhas, flores, e até legumes em enfeites ideais para as celebrações.

Quis fazer uma mesa descomplicada, pensada para a dona de casa. Todos os ingredientes aqui podem ser adquiridos com antecedência, o que facilita muito. Amelinha

A montagem de uma mesa para vários convidados ganhou uma linguagem mais viva e orgânica, tendo como ponto de partida o aproveitamento de diversos vegetais. Entre eles, muitas das variedades que figuram nos cardápios da estação, tais como cerejas, tomates, maçãs e galhos de louro. Confira: