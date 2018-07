Uma das propriedades do grupo Terra Viva, em Holambra, mais parece uma fábrica de flores, que de fato uma fazenda. Em estufas climatizadas, só se entra com jaleco e depois de higienizar as mãos com álcool – cuidados para evitar a entrada de bactérias que possam afetar a produção de antúrios. Atenção semelhante merece o espaço onde são cultivadas orquídeas da espécie Phalaenopsis em inúmeras variações de cores.

Essas plantas estão entre as campeãs de vendas da Terra Viva e são comercializadas em vaso, mas a empresa foi uma das primeiras a atuar na produção de flores de corte no Brasil, há 55 anos, e cultiva, por exemplo, lírios, calas e tulipas em outras unidades.

Com 150 tipos de flores e plantas no catálogo da empresa e investindo em novas variedades, Schoenmaker diz que o mercado consumidor tem espaço para crescer. “Quem não gosta de flor? Você pode não gostar de cravo, ou de rosa, mas sempre vai ter um tipo de flor que agrade.”