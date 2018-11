Uma chave e um manual: tudo o que você precisa para montar esses móveis

Modelo de estante Foto: Veromobili

Famosa pela praticidade de seus móveis, a Veromobili, dirigida pelo designer Leandro Marcato, abriu no mês passado seu primeiro showroom na cidade, tendo como endereço uma antiga galeria de arte, situada em um charmoso trecho da rua Oscar Freire.

Atuando há 65 anos no mercado, a marca traz no DNA a proposta de disponibilizar peças de design com perfil jovem, de rápida montagem e por preços mais acessíveis. A gama de produtos é grande – aparadores, mesas, escrivaninhas, sapateiras, bancos e até bandejas – e se propõe a atender a todos os ambientes da casa: da sala ao banheiro.

Além de conhecer e adquirir as peças, quem visitar o espaço poderá se aventurar na experiência de montar um móvel em menos de 30 minutos com apenas uma chave, vivenciando assim a experiência Veromobili.