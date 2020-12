Um quarto para uma nova fase

Pergunta:

Olá, gostaria de redecorar o quarto de minha filha de 13 anos. Ela é uma garota muito ativa, curte moda e internet, mas sinto que o atual quarto dela está muito infantil. Além disso, ela precisa agora de um canto de estudos mais apropriado e, se der, adoraria ter uma penteadeira. Se possível, gostaria de uma solução de marcenaria que resolvesse as duas questões. E, claro, precisa também de um guarda-roupa, já que não possuímos armários embutidos. No mais, queria dicas para deixar o quarto dela mais atraente e colorido. Espero ter minha carta escolhida. Obrigada!

Lucilia Queiroz

Perdizes, São Paulo

Resposta:

Oi, Lucilia. Fazer este projeto foi bastante divertido. O desejo pela cor e o interesse pela moda da sua filha foram ótimos pontos de inspiração e temas centrais na concepção. Como ponto de partida, fiz uma seleção de cores femininas, combinando-as com um papel de parede pensado exclusivamente para este projeto. O papel, que ocupa a maior parte das quatro paredes, é composto por silhuetas abstratas cobertas em trajes divertidos e alegres. Na parte inferior, a parede ganhou um tom leve e delicado na sua cor complementar: verde-azulado claro. De forma a criar um espaço perfeito para uma jovem ativa, coloquei a cama contra a parede, e criamos uma cabeceira que se assemelha à de um sofá e acentua a transformação do espaço em uma área perfeita para a socialização, um tipo de sala particular.

A mesa, desenhada por nós, poderá servir como escrivaninha para estudos e como uma linda penteadeira com divisões para colares e acessórios. Os três espelhos ao lado da porta giram levemente, tornando-se uma releitura moderna dos espelhos de 3 faces, e a melhor forma para brincar com “looks” e se olhar em todos os ângulos. Cortinas em linho no mesmo tom da parede verde-azulada, metais bronze, tapete azulado peludo, tecidos macios ao toque, uma cadeira em pele de ovelha e lustres dimerizáveis com franjas completam o espaço e criam um quarto para os estudos, o embelezamento ou o encontro com as amigas. Um quarto alegre e colorido, mas leve e delicado.

GUTA LOURO, ARQUITETA

(GUTALOURO.COM.BR)

