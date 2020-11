Um quarto para os novos tempos

Antes direcionado apenas para o repouso, quarto após a reforma recebeu área de trabalho Foto: BEATRIZ QUINELATO ARQUITETURA

Pergunta:

Olá, Como leitora assídua do Estadão gostei muito da seção Meu Projeto e resolvi pedir ajuda para deixar meu quarto aconchegante, bonito, clean e prático. Não gosto do painel (parece quarto de hotel), hoje preciso de espaço para trabalhar e, se possível, algum móvel baixo, com gaveteiro. Posso mudar ou retirar móveis existentes sem problemas. Fiquem à vontade. Se puderem me sugerir algo legal ficarei muito grata!

Silvana Pereira,

Jaguariúna, São Paulo

A planta do quarto reformado Foto: BEATRIZ QUINELATO ARQUITETURA

Resposta:

Olá, querida leitora! Estou muito feliz em poder transformar o seu quarto em um novo ambiente. Para deixá-lo mais aconchegante, apostamos em uma paleta de cores em tons terrosos e branco para dar leveza e um contraste elegante. Na parede da cama, sugerimos um acabamento de lambri branco em toda a extensão, já a cabeceira ganha destaque com um revestimento de couro caramelo. De um lado, colocamos uma escrivaninha de madeira, com uma arandela dupla e versátil que pode ser usada na mesa e para uma leitura na cama, por exemplo. Na lateral, desenhamos um grande gaveteiro baixo, conforme seu pedido e que poderá ser usado também como banco. Na parede da frente, onde está instalada a TV, a ideia é uma pintura com divisão de uma parte em terracota. Acomodamos ainda uma poltrona para os momentos de relaxamento. A cortina, em gaze de linho bege, dá o toque final! Se quiser investir em novas roupas de cama, quadros e itens para complementar a decoração, é só seguir a paleta de cores para acertar. Espero que goste das nossas sugestões!

BEATRIZ QUINELATO, ARQUITETA

(BEATRIZQUINELATO.COM.BR)

A arquiteta Beatriz Quinelato Foto: Fernando Crescenti