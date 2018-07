Um quarto atraente e com boa oferta de gavetas

Ao lado da cama, estante recebeu gavetas, nichos e prateleiras. Foto: Estúdio Consuelo Jorge

Um quarto atraente, mas com boa oferta de gavetas para ajudar na organização. Esse era o desejo de nossa leitora, que ganhou projeto da arquiteta Consuelo Jorge. Tem também alguma dúvida de decoração na sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá! Meu nome é Maria de Lourdes. Tenho 58 anos e gostaria de reformar meu quarto. Estou pensando em reutilizar o box de madeira que já possuo, porque ele tem duas gavetas laterais, além de espaço de armazenamento na parte de cima. Depois, pensei em criados-mudos mais largos e altos, com um gaveteiro maior. Como já tenho closet, não preciso de guarda-roupa no quarto. Também não preciso de escrivaninha. A minha maior necessidade são mesmo as gavetas. Gosto de madeira escura e paredes claras. Ficarei muito feliz se conseguir um projeto de vocês para meu quarto ficar bem bonito.

Maria de Lourdes Nascimento Ligorio

São Paulo - SP

Ilustração com a planta do ambiente reformado. Foto: Estúdio Consuelo Jorge

RESPOSTA

Oi, Maria de Lourdes. Atendendo ao seu pedido, para ampliar o número de gavetas sugiro uma estante metálica ao lado da sua cama, com prateleiras e nichos com várias opções de uso. Procurei dar uma abordagem suave e feminina ao quarto, daí o cinza suave, os puxadores delicados e a penteadeira. Como elemento de destaque, pensei em uma cabeceira feita com réguas de madeira instalada em escama de peixe. Este painel, por sua vez, receberia uma cabeceira estofada de tecido em tom rosé. Por fim, gosto do branco no teto, mas indico que a parede seja pintada de cinza até a altura da porta para sugerir um pé-direito maior. Espero que goste das dicas e boa sorte na sua reforma!