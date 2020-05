Um lugar prático e descolado

Pergunta:

Olá Casa! Acabo de adquirir um pequeno estúdio e quero fazer dele um imóvel de aluguel por temporada. Por isso, a decoração deverá ser prática, mas ao mesmo tempo, descolada, já que acredito que vou ter muitos jovens como hóspedes. Gosto da ideia de integrar ambientes, mas, pensando em fumantes, não acho interessante incorporar a varanda. Gosto de cores e revestimentos (desde que de fácil limpeza) e boa relação custo-benefício. Deixo a critério de vocês. Agradeço desde já.

Jayme Pereira,

Centro, São Paulo

Resposta:

Oi Jayme. Minha ideia foi ampliar as possibilidades de seu espaço. Assim, você pode dispor de quarto, sala de estar, escritório, cozinha e serviço em um ambiente integrado. O mobiliário é despojado, com toque de cor e o piso, vinílico, com toque da madeira: prático de instalar, com ótimo custo- benefício e simples de manter. Pensei também em muitos armários, porque organização, no caso de um estúdio como o seu, é bem importante. Brinquei com texturas: madeira subindo na parede, cabeceira de tecido e um canto revestido com papel de parede. Os móveis já servem de divisória, pois não queríamos quebrar a integração. Tem também cimento no teto e em algumas paredes, para trazer a pegada do loft, que agrada tanto e tem um clima tão cool e urbano. Espero que goste!

PATI CILLO, ARQUITETA

(PATICILLO.COM.BR).