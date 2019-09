Um loft em perfeita harmonia

O estar traz ícones do mobiliário brasileiro, como as poltronas Beto, de Sergio Rodrigues, e a mesa de centro lenço, assinada por Jorge Zalsupin Foto: Júlia Ribeiro

Mais do que pé-direito duplo e ambientes integrados, com quase nenhuma divisória, os apartamentos tipo loft escondem outros segredos. No caso deste, de 80 m², localizado no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, um estilo de vida que leva o design muito a sério, assim como a arte de receber.

A pedido de seu proprietário, um jovem solteiro e antenado, o projeto começou por dizer adeus a qualquer divisão presente na planta original. Depois, chegou a hora de deslocar alguns de seus acessos e espaços.

Confira as fotos do projeto:

“Nosso maior desafio foi o de concentrar em um único ambiente home theater, salade estar, jantar, cozinha e a área de serviços. Tudo sem causar aquela sensação de ocupação completa”, explica a arquiteta Giuliana Torre, da Bossa Arquitetura, escritório que assina a reforma.

“Removemos os caixilhos da varanda, garantindo a máxima incidência de luz natural, e optamos por transferir tanto a entrada do imóvel quanto seu lavabo para um mezanino. Com isso, a suíte principal, no piso superior, ficou ainda mais espaçosa”, resume Giuliana.

No mais, todas as atenções se voltaram para a escolha dos revestimentos e para pequenos truques capazes de tornar os espaços ainda mais funcionais. A marcenaria clara, feita com móveis de madeira em tonalidade carvalho, por exemplo, contribuiu para sugerir maior amplitude.

O bar, por sua vez, camufla a lavanderia que conta com cuba, máquina de lavar e de secar. Já na cozinha, o gabinete superior esconde o aquecedor a gás, enquanto uma das portas de seus armários, um lixo embutido.