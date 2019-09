Um living pensado para receber os amigos

A bancada da cozinha e do estar serve como bufê e bancada para o fogão e para a pia. Na mesma linha, a peça continua servindo como tanque na área de serviço Foto: Bruno Nitzke

Prestes a adquirir o primeiro apartamento, um jovem casal se preocupa com o espaço disponível para receber os amigos. Para criar um ambiente acolhedor e ainda garantir a sensação de amplitude, a arquiteta Karina Korn recomendou o uso de madeira, parede de tijolinhos e cimento queimado. E você? Também tem dúvidas de como decorar sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

O espelho ao lado do painel ripado também contribui para a sensação de amplitude do ambiente. Toques de cores vivas como o amarelo e o verde das plantas contrastam com a madeira, alegrando o ambiente Foto: Bruno Nitzke

PERGUNTA

Olá, equipe do Casa. Estamos prestes a receber as chaves do nosso primeiro apartamento e queremos fazer a decoração aos poucos. Não temos pressa, apenas desejamos que seja bem feita. Resolvemos começar pela área social, pois costumamos receber muitos amigos nos finais de semana. Nossa ideia é integrar a sala à cozinha, mas dentro de uma solução que permita manter um ambiente separado do outro, quando necessário. Além disso, precisamos de uma mesa de refeições e móveis para receber um número crescente de amigos, afinal sempre aparece mais um. Adoramos uma atmosfera natural, com muita madeira e plantas.

Karen Fonseca

São Paulo - SP

Planta do ambiente que recebeu integração da cozinha e living Foto: Bruno Nitzke

RESPOSTA

Olá! Para a missão de juntar a cozinha e a sala, a ideia foi criar uma bancada única para os dois ambientes. O que fecha esse espaço é o painel vazado de madeira, que isola, mas também pode ser aberto para integrar tudo. Para o home theater, pensamos em um sofá sem braço de um dos lados, como se fosse uma chaise. Assim é possível acomodar mais pessoas. Além disso, indicamos ter um pufe móvel e os tamboretes amarelos, para assim, ter ainda mais lugares, além de colorir o ambiente. Na mesa de jantar, a ideia de encostar um lado da mesa na parede permite liberar a circulação e, com a instalação de um banco, garante mais assentos. Nas prateleiras, a gente procurou colocar bastante verde, como desejado pelos moradores. A sugestão da geladeira amarela é para trazer uma brincadeira de cor e entrar no resto da decoração. O uso do tijolinho na parede, na cor clara, serve para dar amplitude, assim como o uso do cimento queimado.