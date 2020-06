Um living para curtir o inverno a dois

A área do sofá com canto verde próximo à varanda Foto: Estúdio Tiiciane Lima

Pergunta:

Olá, Casa! Sou advogada, casada e não temos filhos. Esta é a planta do living do nosso apartamento, que fica anexo à cozinha. Pensamos em integrar todos os ambientes, incluindo a varanda, que pretendemos fechar, onde seria interessante contar com uma mesa para nossos jantares, pois adoramos cozinhar. Já na sala, um home theater, ainda que pequeno, seria muito bem-vindo. Enfim, queremos uma decoração para curtir a dois o inverno que se aproxima. Daí, a ideia de contarmos com materiais quentes como a madeira. Gostamos de um visual mais limpo, porém aconchegante e cheio de plantas.

Renata Conceição Teixeira

Butantã, São Paulo

A planta do projeto Foto: Estúdio Tiiciane Lima

Resposta:

Olá Renata, fiquei muito feliz em poder ajudar a transformar a sua casa. Seguindo as suas orientações, pensei em uma decoração contemporânea e integrada. Elegi uma paleta com tons claros para a reforma, combinando madeira e tons “off white”. A principal transformação foi a integração entre a varanda e a sala para que vocês possam interagir melhor com o apartamento quando estiverem em casa. Para manter uma identidade entre todos os espaços, sugiro um piso de cimento queimado, que é prático e pode ser aplicado da cozinha à varanda. Outro ponto fundamental foi a instalação, na parede onde está localizada a TV, de um painel de madeira carvalho, que percorre boa parte dela, da entrada até a sala de jantar, camuflando a fiação.

No mais, espalhei alguns nichos na outra parede para que vocês possam decorar com as memórias do casal. Dando continuidade ao desenho, os nichos se transformam em armários e invadem a cozinha. Para essa área, sugerimos uma ambientação mais neutra, assim, com o tempo, vocês podem ir personalizando o espaço. Acho que alguns vasos e plantas também caberiam muito bem próximos à janela, criando um cantinho mais verde e acolhedor. Espero que gostem e desfrutem bem de nossas dicas. Bom inverno!

A área de jantar com a cozinha ao fundo Foto: Estúdio Tiiciane Lima

TICIANE LIMA, ARQUITETA

(ticianelima.com)