Um cantinho de leitura em plena sala de estar

Sala de jantar conta com sofá em formato ‘L’ e a tão sonhada estante com livros Foto: VIVIAN COSER ARQUITETOS ASSOCIADOS

Pergunta

Há tempos planejo transferir meus livros para a sala, mas preciso de uma estante e não sei onde colocá-la. Para falar a verdade, nem tenho ainda a estante. A sala é grande. Uma das paredes é inteirinha de janela. Tem cristaleira antiga, piano, televisão. Preciso dar dignidade aos meus livros, são os meus eternos companheiros, ao longo dos meus 71 anos. E como dei aula a vida inteira, decidi que eles devem ficar à disposição para os amigos e vizinhos do prédio. Grande abraço.

Ivy Ramadan, Higienópolis, São Paulo

A planta do projeto Foto: VIVIAN COSER ARQUITETOS ASSOCIADOS

Resposta

Cara Sra. Ivy, para atender sua solicitação, setorizamos os espaços, definindo áreas para a sala de estar e a sala de jantar. O piano foi posicionado no hall de entrada, em posição de destaque, e sua tão sonhada estante, logo na entrada da sala de estar. Nessa estante, os livros dividem espaço com a TV. Para que a sala pudesse se configurar como um local para passar horas relaxando e lendo, indicamos um belo e confortável sofá em L, em tons claros, para dar leveza ao ambiente que possui um piso de taco de madeira escura.

Vista para a sala de jantar com cristaleira ao fundo Foto: VIVIAN COSER ARQUITETOS ASSOCIADOS

Ainda nesse espaço, incorporamos a cristaleira na parede esquerda, à entrada da sala. Ao fundo, um nicho na mesma pedra e armários com portas de vidros servem de vitrine para os objetos adquiridos ao longo do tempo. Como forma de transformar todo o ambiente em um espaço ainda mais agradável, abusamos dos vasos de plantas, que conversam bem com a madeira do piso e da marcenaria, ampliando a conexão do espaço com a natureza.

A arquiteta, e autora do projeto, Vivian Coser Foto: ROMULO FIALDINI

Vivian Coser, arquiteta; viviancoser.com.br