Um bem-vindo refúgio

Área reservada ao banho no Loft Refúgio, de Consuelo Jorge Foto: Zeca Wittner/Especial para o Estado

“Foi uma coisa planejada para quem está cansado do cotidiano urbano. É um lugar feito para você se jogar e curtir momentos de introspecção”, diz a arquiteta Consuelo Jorge, responsável pelo Loft Refúgio.

No projeto, mármore canelado, folhas de bambu e MDF ecológico surgem com o objetivo de aproximar os visitantes da natureza brasileira. Prova disso é a própria banheira de rocha que, por ser opaca e escura, se harmoniza perfeitamente com o quarto que lhe serve de cenário. “Ela é o centro das atenções em um espaço que se destaca por suas dimensões e ausência de divisórias”, explica a arquiteta. Como recurso adicional, Consuelo lançou mão de uma iluminação cenográfica que, aplicada logo acima da cuba, reforça, em conjunto com a luz natural, abundante em todo o ambiente, a sensação de acolhimento. “A atmosfera fica mais tranquila e serena e a pessoa se sente acolhida como em um ninho”, destaca ela.