Um bar com jeito de casa

Bem localizado e atraente, o ambiente convida o visitante a uma parada Foto: Zeca Wittner

O arquiteto Marcelo Diniz partiu de um edifício tombado do hipódromo paulistano para compor o seu Bar do Relógio. “Eu queria montar algo que viesse somar com a história já existente, sem brigas, sem exageros. Ele tem elementos ousados porque é uma mostra, mas está muito integrado com o todo. A partir do momento que eu entendi essa questão, o projeto fluiu e foi muito tranquilo de fazer”, afirma Diniz, que decidiu transformar o objeto “guardião do tempo”, posicionado no alto da fachada do edifício, na grande estrela de seu ambiente.

Confira as fotos do Melhor Espaço Comercial 2019:

Desde então, o bar passou a ser um dos locais mais concorridos e visitados da Casacor. Até porque, o arquiteto solicitou a mudança da circulação da mostra para que os visitantes pudessem atravessar seu espaço ao percorrer o circuito oficial. “Eu queria que as pessoas pudessem sentar e relaxar, independentemente de consumir ou não. Pelo fato de estar no final do percurso, o bar se tornou um ótimo lugar para um pequeno pit-stop”, comenta ele. Sugestão, aliás, plenamente acatada pela jurada Joice Joppert Leal. “O ambiente é chique e agradável. Você pensa: eu quero ir lá”, como afirmou ela.

Feliz por ter sido agraciado com o prêmio de Melhor Espaço Comercial (em funcionamento), Diniz credita a indicação à atmosfera residencial do estabelecimento. “Trabalhei elementos que sugerem proximidade, envolvimento. Um sofá cheio de almofadas, um tecido com um toque bacana. Tudo isso aumenta a identificação com o espaço”, explica ele.