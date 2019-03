Tudo que você precisa saber para ter um banheiro funcional e aconchegante

De acordo com o técnico e diretor de planejamento do Idea Class, Érico Miguel, inovar na utilização de revestimentos é uma boa aposta para atingir esse objetivo. Entre as opções estão peças que imitam pedras ou madeira no lugar dos tradicionais pisos frios. “A ideia é aplicar esse conceito tanto nas paredes quanto no piso e usar texturas e volumetrias que dão efeito 3D.”

Foto: Marcelo Donadussi