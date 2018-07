Truta assada com ervas

Ingredientes 2 trutas Tomilho em ramos Manjericão Dill em ramos Salsinha em ramos 2 limões (de preferência, sicilianos) Azeite extra-virgem Sal Pimenta-dedo-de-moça Coco em fatias Modo de preparo Abra as trutas e recheie com rodelas de limão e punhados de tempero. Polvilhe um pouco de sal, regue com azeite e coloque em uma forma forrada com fatias de limão e ramos dos temperos. Leve ao forno médio preaquecido e asse por cerca de 10 minutos. Sirva acompanhado por salada de folhas verdes com fatias de coco e molho temperado com limão, sal e ervas. Decore com rodelas de pimenta-dedo-de-moça