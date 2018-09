Três sugestões para decorar a casa para receber a primavera

À espera da nova estação, três sugestões para decorar a casa Foto: Zeca Wittner

Não é à toa que a aproximação da primavera deixa muita gente animada. A estação das flores e do clima ameno, de fato, encanta a todos. Além do colorido das espécies que brotam e florescem nesse período, ela também cumpre a função de ampliar nossa conexão com a natureza, uma necessidade latente para 91% dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada na primeira semana deste mês pelo Ibope Inteligência e a ONG WWF-Brasil.

Do ponto de vista prático, também já é possível ver os reflexos desse desejo de maior proximidade com o verde. Cada vez mais, projetos de interiores ‘temperam’ a decoração com elementos naturais. E as flores, estrelas da temporada, são a porta de entrada para trazer cor e frescor aos mais diferentes espaços.

“As flores trazem alegria. Tê-las em casa é um capricho que você faz para si mesmo. Elas harmonizam e transformam a energia. Valorizam os espaços deixando tudo mais bonito, mais leve e mais agradável. Acho que precisamos voltar a ter contato com a natureza. Ela nos faz bem, acalma”, opina Samir Zavitoski, artista plástico e produtor.

De total acordo, às vésperas da chegada da nova estação, o Casa traz três sugestões de decoração, elaboradas com exclusividade por um trio de profissionais convidados. Os especialistas destacam a beleza natural que pode ser incorporada a diferentes espaços, enfatizando a riqueza sensorial das flores. Seus perfumes, cores e vivacidade. Confira como preparar cada uma das sugestões.