Três livros de arquitetura e paisagismo para turbinar a sua coleção

Livro traz as renomadas obras do arquiteto e designer José Zanine Caldas Foto: Editora Olhares

CENTENÁRIO

Para comemorar o centenário do renomado arquiteto e designer José Zanine Caldas, o livro que leva o seu nome apresenta a trajetória do profissional a partir da pesquisa e texto de três autores: Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, professora titular de design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; Lauro Cavalcanti, crítico de arquitetura e diretor da Casa Roberto Marinho; e Amanda Beatriz Palma de Carvalho, pesquisadora de obra do arquiteto. A publicação conta com mais de 300 imagens históricas e atuais, com destaque para o ensaio do fotógrafo de André Nazareth. Durante a sua carreira, Zanine Caldas teve a madeira e o saber artesanal como protagonistas em sua obra. Da Editora Olhares e R & Company Gallery, por R$ 320.

Obra do arquiteto David Bastos que leva seu nome como título Foto: Zeta Editora

DE NORTE A SUL

Em seu segundo livro, o arquiteto baiano David Bastos apresenta 36 projetos de casas e apartamentos, implantados recentemente por ele e a sua equipe em diversas capitais brasileiras. A edição, dividida em dois volumes de 256 páginas cada, enfatiza o olhar sensível do arquiteto para a arte, fotografia e artesanato, assim como para materiais naturais, ausência de obstáculos à visão, proximidade com o verde e belas paisagens. Editado e distribuído pela Zeta Editora, o livro custa R$ 390.

Livro com obras paisagísticas de Frederico Azevedo Foto: Pointed Leaf

DESIGN FLORAL

O livro do paisagista Frederico Azevedo, Bloom: The Luminous Gardens, somente no idioma inglês, destaca as flores usadas pelo profissional na elaboração de seus jardins, compostos por sucessivas camadas de flores. O paisagista é reconhecido internacionalmente por criar vistas multidimensionais a partir de faixas de flores, árvores, grama, arbustos e sebes para obter um efeito dramático. Ele já assinou jardins de grandes nomes, como Leonardo DiCaprio, Pelé, Bert Stern, Martha Stewart, Norman Lear e Jeffrey Loria. Da editora Pointed Leaf Press, vendido pela Amazon por R$ 308.