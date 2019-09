Três eventos de arquitetura que você não pode perder

Bienal promete fim de semana animado para amantes de arte e decoração. Foto: André Scará

O final de semana está repleto de atividades para quem gosta de arquitetura, urbanismo e decoração. Na agenda, tem exposição no Sesc 24 de maio terminando neste domingo (29), uma mostra sobre como a escola Bauhaus influenciou a cidade de São Paulo e uma feira de design feito por produtores locais. Programe-se:

Exposição no Sesc 24 de Maio termina domingo

Termina neste domingo (29) a exposição Todo Dia, que faz parte da 12ª Bienal Internacional de Arquitetura de SP (BIA). Arquitetos e artistas de todo o mundo foram convidados para fazer intervenções no espaço do Sesc 24 de Maio, do banheiro à esquina do prédio. A ideia é reproduzir, dentro do próprio Sesc, o dinamismo e a correria do nosso dia a dia e discutir como isso influencia as paisagens da cidade. A mostra pode ser visitada de terça a sábado, das 9h às 21h; e das 9h às 18h nos domingos e feriados.

Herança alemã

Em homenagem ao centenário da Bauhaus, escola alemã que influenciou a arquitetura, a decoração e o design modernistas, o Museu da Cidade de São Paulo recebe nesta semana a exposição Sotaques paulistanos da Bauhaus, com fotografias de Leonardo Finotti. Na mostra, o fotógrafo retrata como a capital se inspirou nas formas e linhas simples e com visual "clean" — um exemplo desse estilo são as obras de Oscar Niemeyer, presentes em vários pontos da cidade. As fotos ficam expostas até o dia março do ano que vem na Casa Modernista (Rua Santa Cruz, 325, Vila Mariana). O espaço abre de terça a domingo, das 9h às 17h, e a entrada é franca.

Traços simplistas da Bauhaus estão por todos os cantos de São Paulo. Foto: Leonardo Finotti

Feito em casa

Se você quer decorar sua casa com objetos feitos por produtores locais, marque na agenda: nos dias 5 e 6 de outubro acontece a quinta edição do Festival Craft Art. Com cerca de 50 empreendedores, o festival investe em peças com design autoral e um toque artesanal, como vasos, luminárias, quadros e tapetes. O evento será realizado na área externa do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que fica na esquina das ruas Álvares Penteado e Quitanda, no centro da capital.