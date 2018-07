Três elementos

Aquais luxos pode se dar o homem contemporâneo, é uma questão que o artista plástico Luiz Paulo Baravelli e sua mulher, Sakae Ishii, responderiam de modo raro: o silêncio, o espaço e o tempo. São essas imaterialidades da vida que compõem o universo erguido pelo casal ao longo de 22 anos, no condomínio da Granja Viana. A transição do apartamento em São Paulo para lá foi uma pechincha. "Por cerca de R$ 120 mil atuais, arrematamos o terreno de um espólio trabalhista", diz o proprietário. De "herança", receberam os escombros de uma antiga fábrica. "Então começou a loucura", brinca Baravelli. A partir da estrutura original, desenvolveu-se o projeto da casa, que transmite certa improvisação, típica das construções que vão agregando diferentes partes ao longo do tempo - caso do galpão utilizado como ateliê. Ali não falta espaço para Baravelli, com direito a uma oficina onde constrói os suportes de suas criações. A distribuição racional dos elementos salta à vista e, segundo o criador, traduz sua personalidade organizada. Entre os trabalhos expostos destaca-se a série de quadros pequenos, de diferentes técnicas. "Gosto de misturar", explica o artista plástico, que recentemente realizou um sonho: fazer um mural. Um não, dois. São dele as obras com 30 m de comprimento instaladas no Senac de Santo Amaro, na Zona Sul. "Que venham outros", anseia ele, como quem prospecta o futuro. Anoitece e as luzes do ateliê são acesas. A mescla de lâmpadas quentes e frias garante a fidelidade das cores durante o trabalho madrugada afora. Isso porque o notígavo casal obedece a um fuso horário em que o dia começa por volta das 16h, quando acordam. Almoçam às 20h, jantam lá pelas três da manhã. "Gosto de dormir até tarde e consegui criar meu tempo assim", confirma Baravelli. Enquanto a conversa se desenrola, ele sobe a escada de madeira que liga o ateliê ao restante da casa e ao mezanino construído para abrigar as obras. Tímida, Sakae apenas observa. Como Baravelli, ela também cursou Arquitetura na FAU-USP, nos anos 60, onde se conheceram. Ele se tornou pintor; ela, paisagista. A convivência de quase 40 anos se espalha pelos cerca de 1.700 m² de área construída. O jardim, claro, leva a assinatura de Sakae, que geralmente busca inspiração em livros. "Tem sempre uma história por trás", diz, tentado explicar uma lógica às vezes difícil de entender, mas fácil de sentir. Um exemplo da história que leva à criação é a área que reproduz os vestígios de antigas moradas japonesas - visitadas por ela numa viagem à terra de seus ancestrais. A atmosfera de reminiscência também se faz presente na árvore guapuruvu trazida da Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi, arquiteta com quem gostaria de ter trabalhado, mas que morreu logo depois de a muda ter sido plantada no quintal. Estilo despojado Os ambientes internos também revelam memória afetiva. No estúdio contíguo ao mezanino, por exemplo, prevalece um mix composto da mesa biomórfica de Isamu Noguchi (de centro, vale R$ 2.400, na Arquivovivo), da poltrona Mole, de Sergio Rodrigues (a versão atual custa a partir de R$ 5.685, na Dpot) e de uma brasileiríssima rede, além dos estofados da extinta Mobília Contemporânea. O despojamento prossegue no térreo, onde a bem equipada cozinha comandada por Sakae se integra a um pequeno estar e à sala de jantar. Ali, o destaque são as belas poltronas Oscar, também de Sergio Rodrigues (a partir de R$ 2.382 cada uma, na Dpot). Já o toque oriental fica por conta das luminárias de papel de arroz (a partir de R$ 348 cada uma, na Futon Company), presentes no apartamento de hóspedes anexo ao bloco principal. Quase no fim do bate-papo, Baravelli se lembra de uma história que bem representa seu modo de viver. As taças de cristal especialíssimas, compradas para celebrar a inauguração da casa com champanhe, foram perdidas na mudança. "Brindamos com simples copos para água", recorda. E é com esse espírito sem frescura que a dupla fez de uma fábrica seu lar. Tim-tim.