Manifestação contemporânea que se apropria do brinquedo para mesclar design, moda e urbanidade, a toy art tem feito cada vez mais a cabeça dos adultos. O conceito, que é novo, sobretudo no Brasil, nasceu no Japão na metade dos anos 90 e logo se disseminou pela Europa e pelos Estados Unidos, arrebanhando colecionadores. São formas que remetem a um quê infantil presente no inconsciente coletivo, com pitadas de ironia e bom humor. As peças, normalmente numeradas, podem ser de vinil (e produzidas em escala industrial) ou resultar de técnicas artesanais, feitas por jovens designers do País. É a criatividade da produção nacional transformada em brinquedos para gente grande, que ganha merecido facho de luz.